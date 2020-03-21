Дибала заразился коронавирусом

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Дибала заразился коронавирусом

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала заразился коронавирусом.

"Привет всем. Хочу сообщить, что тест на коронавирус у меня и моей девушки положительный. К счастью, чувствуем себя прекрасно", - написал Дибала в своем твиттере.

Напомним, что розыгрыш Серии А был приостановлен как минимум до апреля.

В текущем сезоне Дибала провел 34 игры, в которых забил 13 голов и отдал 11 ассистов.

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