Дибале может потребоваться операция на колене

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рискует выбыть на длительный срок, пишет Football Italia.

По информации источника, 27-летнему форварду может потребоваться операция на травмированном колене.

Сейчас аргентинец находится в Барселоне, куда он прибыл для консультации у хирурга Рамона Кугата. Ожидается, что там будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства.

Дибала не играет из-за повреждения с 10 января. В текущем сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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