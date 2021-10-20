Дибале запретили играть с "Зенитом"

Фото твиттер Пауло Дибалы

Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала хотел принять участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Зенита".

По информации TuttoJuve, футболист настаивал на своей готовности к указанной игре, однако медицинский штаб запретил ему выходить на поле.

Напомним, что аргентинец пропустил более трёх недель из-за растяжения полусухожильной мышцы бедра.

"Зенит" примет "Ювентус" сегодня в 22:00 по московскому времени.

Россияне в Лиге Чемпионов набрали 3 очка в 2 турах, а итальянцы пока идут без потерь.

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