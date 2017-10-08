Дида назвал лучшего вратаря мира

Известный в прошлом бразильский футболист Дида высказался о перспективах голкипера итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

"Доннарумма имеет большой потенциал, и время находится на его стороне. Если он сможет сосредоточиться на поле, он может повторить карьерный путь Буффона, который остается номером один в мире", - цитирует бывшего футболиста Football Italia.

Напомним, "Бавария" может приобрести Доннарумму. | soccernews.ru