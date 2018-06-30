Дидави вернулся в "Штутгарт"

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Дидави вернулся в "Штутгарт"

"Штутгарт" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Вольфсбурга" Даниэля Дидави.

28-летний футболист достался "швабам" бесплатно, поскольку получил статус свободного агента. Стороны заключили контракт до 2021 года.

Дидави является воспитанником "Штутгарта", выступал за основную команду с 2008 по 2016 год, после чего перебрался в "Вольфсбург". В составе "волков" атакующий хавбек сыграл 55 матчей и забил 14 голов.

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