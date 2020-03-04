Дидье Дешам подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций.
Национальная команда Франции попала в группу 3 дивизиона А, где сыграет с Португалией, Швецией и Хорватией.
"Лига наций - это большой шаг вперед по сравнению с обычными товарищескими матчами. Нас ждут большие поединки. Уже в первом розыгрыше будет интересно. Нас ожидают важны матчи, - передает слова Дешама пресс-служба УЕФА.
В прошлом году победителем Лиги наций стала сборная Португалии.
Групповой этап пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.
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