Дидье Дешам подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций.

Национальная команда Франции попала в группу 3 дивизиона А, где сыграет с Португалией, Швецией и Хорватией.

"Лига наций - это большой шаг вперед по сравнению с обычными товарищескими матчами. Нас ждут большие поединки. Уже в первом розыгрыше будет интересно. Нас ожидают важны матчи, - передает слова Дешама пресс-служба УЕФА.

В прошлом году победителем Лиги наций стала сборная Португалии.

Групповой этап пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.

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