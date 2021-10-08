Дидье Дешам прокомментировал победу над Бельгией

Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над командой Бельгии в матче полуфинала Лиги наций.

"Мы были недовольны первым таймом. У нас было много моментов, но соперник проявил свое мастерство.

Учитывая сценарий матча, то, что мы добились победы, показывает нашу силу воли. Мы хотели выйти в финал. И мы там будем.

У нас будет на день меньше для восстановления сил", – сказал Дешам для TF1.

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