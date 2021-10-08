Дидье Дешам прокомментировал победу над Бельгией
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над командой Бельгии в матче полуфинала Лиги наций.
"Мы были недовольны первым таймом. У нас было много моментов, но соперник проявил свое мастерство.
Учитывая сценарий матча, то, что мы добились победы, показывает нашу силу воли. Мы хотели выйти в финал. И мы там будем.
У нас будет на день меньше для восстановления сил", – сказал Дешам для TF1.
Также не пропустите: Кепа может воссоединиться с Сарри. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Люк Шоу высказался о неудачном старте Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед"
-
Куртуа назвал матч за третье место в Лиге наций бессмысленным
-
Моуринью рассказал о своих целях в "Роме"
-
Поль Погба прокомментировал победу над Бельгией
-
Дидье Дешам прокомментировал победу над Бельгией
-
Кепа может воссоединиться с Сарри
-
Ларссон может перейти в чемпионат Турции
-
Определились финалисты Лиги наций
-
Сборная Франции вырвала победу у Бельгии в полуфинале Лиги наций
-
Тренер Словакии высказался о потерях сборной России
-
Тренер "Ньюкасла" высказался о покупке клуба саудовцами
-
1
Источник: Куман хочет перестроить игру "Барселоны"
-
Экс-игрок "Сочи" Рами высказался о Мбаппе
-
Рюкзак за 7 тысяч долларов: Заболотный ярко прибыл в сборную России (фото)
-
Нападающий "Лидса" высказался о вакцинации
-
"Ювентус" может не выкупить Морату
-
Президент Ла Лиги ярко отреагировал на предложение ФИФА проводить ЧМ каждые два года
-
Карпин высказался перед матчем со Словакией
-
Гави высказался о своем дебюте в сборной Испании
-
Принадлежащий "Спартаку" Тиль признан лучшим игроком месяца в Нидерландах
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4