Дидье Дешам прокомментировал жеребьевку группового этапа ЧМ-2022
Фото: твиттер чемпионата мира\Автор неизвестен
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2022.
Напомним, что Франция сыграет с Данией, Тунисом, а также с Перу или с победителем матча Австралия – ОАЭ.
"Нам нужно анализировать взвешенно, без шапкозакидательства. Я всегда, так или иначе, стараюсь избегать недооценок. И если мы не будем высокомерны, это уже будет шагом вперед.
Не все хорошо знакомы с Данией, но они играли в полуфинале прошлого Евро и занимают 11-е место в рейтинге ФИФА. Мы очень уважаем Тунис и относимся к ним настороженно.
Не знаю, могла ли жеребьевка для нас быть лучше, но она могла быть хуже. Я всегда сохраняю спокойствие, и это уже плюс", – сказал французский специалист.
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