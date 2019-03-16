Дидье Дрогба рассказал о планах на будущее
Бывший форвард "Челси" Дидье Дрогба рассказал, чем планирует заняться в ближайшем будущем. Об этом информирует LFP.
Осенью 2018 года в СМИ появилась информация о том, что 41-летний футболист завершил карьеру.
"Сейчас я ищу работу, а пока отдыхаю и занимаюсь делами. У меня есть фонд в Кот-д’Ивуаре. Кроме того, я путешествую, встречаюсь с новыми людьми в области бизнеса, мне интересно получать новый опыт.
Возможно, я могу стать тренером, почему нет. Но на данный момент мне не хочется этим заниматься. Я хочу делать то, что мне нравится, ну и то, что получается", - сказал Дрогба.
В течение карьеры Дрогба выступал за "Ле-Ман", "Генгам", "Марсель", "Челси", "Шанхай Шеньхуа", "Галатасарай", снова "Челси" и "Монреаль Импакт". Также он сыграл 104 матча за сборную Кот-д’Ивуара и забил 65 голов.
Нападающий является четырёхкратным победителем АПЛ, четырёхкратным обладателем Кубка Англии, трёхкратным обладателем Кубка Лиги, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги Чемпионов, чемпионом Турции, обладателем Кубка Турции, обладателем Суперкубка Турции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14