Диего Алвес близок к уходу из "Валенсии"

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Диего Алвес близок к уходу из "Валенсии"

Вратарь "Валенсии" Диего Алвес нынешним летом может сменить клубную прописку, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 32-летний страж ворот может продолжить карьеру в "Фламенго". Как отметил директор "летучих мышей" Матеу Алемани, футболист сам выразил желание вернуться в Бразилию.

Напомним, что Алвес выступает за "Валенсию" с 2011 года. 

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