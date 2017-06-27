Диего Алвес может вернуться в Бразилию
Бразильский вратарь "Валенсии" Диего Алвес не исключает вероятность перехода во "Фламенго", сообщает ESPN.
По сведениям издания, бразильский кипер готов вернуться на родину, так как считает, что это увеличит его шансы попасть в сборную Бразилии на Чемпионат Мира-2018.
В прошлом сезоне 32-летний Алвес провел за "Валенсию" 33 матча и пропустил 56 голов.
Не пропустите: Переход Алвеса в "Манчестер Сити" может сорваться, на бразильца появился новый претендент. | http://soccernews.ru
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|М
|О
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|38
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|4
|Севилья
|38
|72
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|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
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|Алавес
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|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
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|Сельта Виго
|38
|45
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|Лас Пальмас
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|Бетис
|38
|39
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|Леганес
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|20