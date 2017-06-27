Диего Алвес может вернуться в Бразилию

Теги валенсиядиего алвесфламенго

Диего Алвес может вернуться в Бразилию

Бразильский вратарь "Валенсии" Диего Алвес не исключает вероятность перехода во "Фламенго", сообщает ESPN.

По сведениям издания, бразильский кипер готов вернуться на родину, так как считает, что это увеличит его шансы попасть в сборную Бразилии на Чемпионат Мира-2018.

В прошлом сезоне 32-летний Алвес провел за "Валенсию" 33 матча и пропустил 56 голов.

Не пропустите: Переход Алвеса в "Манчестер Сити" может сорваться, на бразильца появился новый претендент. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов