Диего Алвес может вернуться в Бразилию

Бразильский вратарь "Валенсии" Диего Алвес не исключает вероятность перехода во "Фламенго", сообщает ESPN.

По сведениям издания, бразильский кипер готов вернуться на родину, так как считает, что это увеличит его шансы попасть в сборную Бразилии на Чемпионат Мира-2018.

В прошлом сезоне 32-летний Алвес провел за "Валенсию" 33 матча и пропустил 56 голов.

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