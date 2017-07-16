Диего Алвес покидает "Валенсию"

"Валенсия" на своём официальном сайте объявила об уходе голкипера Диего Алвеса.

32-летний страж ворот продолжит карьеру в "Фламенго". "Летучие мыши" подтвердили достижение договорённости с бразильским клубом о трансфере футболиста.

Напомним, что Алвес выступал за "Валенсию" с 2011 года.

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