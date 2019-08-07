Диего Форлан объявил о завершении карьеры

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Диего Форлан объявил о завершении карьеры

Известный уругвайский футболист Диего Форлан принял решение повесить бутсы на гвоздь.

"Мне предлагали продолжить карьеру, но я отказался. Мои приоритеты сменились после рождения детей, и я знал, что конец карьеры неминуем. Что касается прощального матча, то он пройдёт на стадионе "Сентенарио" с участием "Пеньяроля" или сборной Уругвая", - сказал 40-летний форвард.

Форлан начал профессиональную карьеру в 1997 году. В его послужном списке такие клубы, как "Индепендьенте", "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Атлетико", "Интер", "Интернасьонал", "Сересо Осака", "Пеньяроль", "Мумбаи Сити" и "Китчи".

За сборную Уругвая нападающий провёл 112 матчей и забил 36 голов. За 22 года в футболе игрок завоевал 9 трофеев.

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