Диего Форлан оценил перспективы Смолова в "Сельте"
Известный в прошлом уругвайский футболист Диего Форлан поделился мнением об испанском периоде карьеры нападающего "Сельты" Фёдора Смолова.
"Мне понравилось, как Смолов начал играть за "Сельту". Это мощный форвард, обладающий хорошей техникой. Да, пока он, наверное, не так результативен, как хотелось бы болельщикам, но до конца сезона вполне может доказать свою состоятельность. Всё-таки это опытный игрок, поигравший за сборную и в Лиге Чемпионов. В перспективе их дуэт с Аспасом может быть очень эффективным. Если они сыграются, то сохранят "Сельте" место в Ла Лиге", - сказал Форлан.
Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова в январе у московского "Локомотива". В его активе 1 гол в 6 матчах.
Сейчас клубы ведут переговоры о выкупе прав на российского форварда. Сумма сделки может составить 8 миллионов евро.
Не пропустите: Агент Смолова высказался о возможном выкупе "Сельтой" прав на игрока. | http://soccernews.ru
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