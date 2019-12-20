Диего Форлан возглавил уругвайский клуб
Экс-игрок сборной Уругвая Диего Форлан стал главным тренером уругвайского "Пеньяроля".
Условия контракта не разглашаются, однако стоит отметить, что это тренерский дебют Форлана, который завершил карьеру футболиста минувшим летом.
"Пеньяроль" является 52-х кратным чемпионом Уругвая. В этом сезоне после 17 туров клуб идет на втором месте.
За свою карьеру Форлан выступал за "Индепендьенте", "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал" и "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Пеньяроль
|15
|31
|2
|Феникс
|15
|28
|3
|Насьонал Монтевидео
|15
|27
|4
|Серро Ларго
|15
|27
|5
|Данубио
|15
|27
|6
|Монтевидео Уондерерс
|15
|23
|7
|Прогресо
|15
|22
|8
|Ливерпуль
|15
|20
|9
|Бостон Ривер
|15
|20
|10
|Рампла Хуниорс
|15
|18
|11
|Дефенсор Спортинг
|15
|16
|12
|Расинг Клуб
|15
|15
|13
|Хувентуд
|15
|14
|14
|Пласа Колония
|15
|14
|15
|Ривер Плейт Монтевидео
|15
|14
|16
|Серро
|15
|12