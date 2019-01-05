Диего Годин готов сменить клуб

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Диего Годин готов сменить клуб

Защитник "Атлетико" Диего Годин летом может перейти в другой клуб. Об этом информирует Sky Italia.

Игрок уже определился с командой, в которой сможет продолжить карьеру. После завершения сезона уругваец станет свободным агентом и сможет перейти в "Интер".

По данным издания, Годин уже договорился с клубом и готов подписать соглашение на 2 года с возможностью продления еще на сезон.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист участвовал в 13 матчах и отметился двумя голами.

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