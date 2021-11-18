Диего Годин хочет вернуться в "Атлетико"

Фото: инстаграм Година/Автор неизвестен

Уругвайский защитник Диего Годин может уже зимой бесплатно покинуть стан "Кальяри", сообщает инсайдер Хави Гомара.

По информации источника, уругвайский футболист был бы рад вернуться в мадридский "Атлетико", его зарплата не станет большой проблемой.

Напомним, что Годин покинул "Атлетико" в 2019 году, перейдя в миланский "Интер".

В нынешнем сезоне Годин сыграл 8 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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