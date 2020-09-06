Диего Годин может продолжить карьеру в "Ренне"

Защитник "Интера" Диего Годин может продолжить карьеру в Лиге 1. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, 34-летним футболистом интересовался "Ренн". Клуб уже контактировал с итальянским клубом и с игроком по поводу возможного трансфера. "Интер" готов отпустить футболиста.

В сезоне-2019/20 Годин забил 1 гол и сделал 1 ассист в 23 матчах Серии А.

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