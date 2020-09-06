Диего Годин может продолжить карьеру в "Ренне"

Теги диего годининтер миланреннтрансферы

Диего Годин может продолжить карьеру в "Ренне"

Защитник "Интера" Диего Годин может продолжить карьеру в Лиге 1. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, 34-летним футболистом интересовался "Ренн". Клуб уже контактировал с итальянским клубом и с игроком по поводу возможного трансфера. "Интер" готов отпустить футболиста.

В сезоне-2019/20 Годин забил 1 гол и сделал 1 ассист в 23 матчах Серии А.

 А еще: "Интер" исключил трансфер Месси| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аршавин назвал самого сильного нападающего России

Аршавин назвал самого сильного нападающего России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов