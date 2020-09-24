Диего Годин стал игроком "Кальяри"

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Диего Годин стал игроком "Кальяри"

Экс-защитник "Интера" Диего Годин перешел в "Кальяри". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уругваец подписал контракт с итальянским клубом до 2023 года. Сумма трансфера - не оглашается.

Ранее сообщалось, что Годин разорвет контракт с "Интером", который рассчитан 2022 года.

А еще: Журналист Николо Шира: Годин согласовал условия контракта с "Кальяри"| http://soccernews.ru
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