Диего Годин стал игроком "Кальяри"
Экс-защитник "Интера" Диего Годин перешел в "Кальяри". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Уругваец подписал контракт с итальянским клубом до 2023 года. Сумма трансфера - не оглашается.
Ранее сообщалось, что Годин разорвет контракт с "Интером", который рассчитан 2022 года.
Diego #Godín è rossoblù— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 24, 2020
Benvenuto in famiglia
Bienvenido en familia
Welcome in the family
➡️ https://t.co/2WjE9N8tVV#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH
А еще: Журналист Николо Шира: Годин согласовал условия контракта с "Кальяри"| http://soccernews.ru
главное
-
"Милан" обыграл "Буде-Глимт" и вышел в следующий раунд Лиги Европы
-
"Ливерпуль" разгромил соперника, забив 7 голов, а "Сити" обыграл "Борнмут" в Кубке Англии
-
"Рига" Кононова проиграла "Селтику" и другие итоги матчей отбора Лиги Европы
-
Карпин - о вылете "Ростова" из Лиги Европы: "Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше"
-
"Ростов" проиграл "Маккаби" и вылетел из Лиги Европы
Лента новостей
-
"Бавария" обыграла "Севилью" и выиграла Суперкубок УЕФА
-
"Милан" обыграл "Буде-Глимт" и вышел в следующий раунд Лиги Европы
-
Карпин: "Забудьте про рейтинги. Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой"
-
АЕК обыграл "Санкт-Галлен", "Стандард" и "Базель" оказались сильнее своих соперников и другие итоги матчей Лиги Европы
-
"Ливерпуль" разгромил соперника, забив 7 голов, а "Сити" обыграл "Борнмут" в Кубке Англии
-
"Гранада", "Галатасарай" и "Клаксвик" обыграли своих соперников в Лиге Европы
-
Геркус высказался о выступлении клубов РПЛ в Лиге Европы
-
"Астон Вилла" в гостях обыграла "Бристоль Сити" в Кубке Англии
-
Червиченко заявил, что "Спартак" смотрелся бы в Лиге Европы лучше "Ростова" и "Динамо"
-
Диего Годин стал игроком "Кальяри"
-
"Рига" Кононова проиграла "Селтику" и другие итоги матчей отбора Лиги Европы
-
Радимов высказался о поражении "Ростова" в Лиге Европы
-
"Фехервар" обыграл "Реймс" из Лиги Европы в серии пенальти
-
Карпин - о вылете "Ростова" из Лиги Европы: "Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше"
-
Черданцев высказался о вылете "Ростова" из Лиги Европы
-
Две из шести российских команд выбыли из еврокубков
-
"Ростов" проиграл "Маккаби" и вылетел из Лиги Европы
-
"Виктория" разгромила "Сеннерйюск" в матче отбора Лиги Европы
-
Нойер, Левандовски и Ракитич - в старте на матч Суперкубка УЕФА "Бавария" - "Севилья"
-
Мурило заявил, что с Николичем ему комфортнее в "Локо", чем с Семиным
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17