Диего Годин стал игроком "Кальяри"

Экс-защитник "Интера" Диего Годин перешел в "Кальяри". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уругваец подписал контракт с итальянским клубом до 2023 года. Сумма трансфера - не оглашается.

Ранее сообщалось, что Годин разорвет контракт с "Интером", который рассчитан 2022 года.

Diego #Godín è rossoblù



Benvenuto in famiglia

Bienvenido en familia

Welcome in the family



