Диего Годин заразился коронавирусом
"Кальяри" теряет своего ведущего защитника Диего Година, сообщает официальный сайт клуба.
В организме 34-летнего футболиста обнаружена коронавирусная инфекция. Он сдал положительный тест на COVID-19 после возвращения из сборной Уругвая.
В текущем сезоне Годин сыграл за "Кальяри" 5 матчей и забил 1 гол. Он перешёл в клуб с Сардинии в сентябре из миланского "Интера".
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