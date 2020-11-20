Диего Годин заразился коронавирусом

"Кальяри" теряет своего ведущего защитника Диего Година, сообщает официальный сайт клуба.

В организме 34-летнего футболиста обнаружена коронавирусная инфекция. Он сдал положительный тест на COVID-19 после возвращения из сборной Уругвая.

В текущем сезоне Годин сыграл за "Кальяри" 5 матчей и забил 1 гол. Он перешёл в клуб с Сардинии в сентябре из миланского "Интера".

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