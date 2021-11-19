Диего Година зовут в Турцию

Фото инстаграм Диего Година

Центральный защитник "Кальяри" Диего Годин может зимой оказаться в "Бешикташе", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, турецкий клуб давно заинтересован в 35-летнем футболисте, который собирается в январе расторгнуть контракт с "красно-синими" и стать свободным агентом.

Прошлым летом уругваец не захотел переходить в "Бешикташ", однако с тех пор его мнение, возможно, изменилось.

Подписать бесплатно латиноамериканского ветерана не прочь и мадридский "Атлетико", за который он выступал с 2010 по 2019 год.

В текущем сезоне Годин сыграл за "Кальяри" 9 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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