Диего Коста: "Аргентинские критики увидели, что представляет собой их сборная без Месси"

Форвард сборной Испании Диего Коста отметил важность Лионеля Месси для Аргентины.

Напомним, что вчера в товарищеской игре Испания разгромила Аргентину со счетом 6:1.

"В Аргентине любят критиковать Месси. Вчера критики увидели, что представляет собой их сборная без Месси. В Аргентине должны заботиться о Лео и быть ему благодарны. Как бы они обходились без Месси?" - приводит слова Косты 101 Great Goals.

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