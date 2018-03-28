Диего Коста: "Аргентинские критики увидели, что представляет собой их сборная без Месси"

Теги испанияаргентинадиего косталионель месси

Диего Коста: "Аргентинские критики увидели, что представляет собой их сборная без Месси"

Форвард сборной Испании Диего Коста отметил важность Лионеля Месси для Аргентины.

Напомним, что вчера в товарищеской игре Испания разгромила Аргентину со счетом 6:1.

"В Аргентине любят критиковать Месси. Вчера критики увидели, что представляет собой их сборная без Месси. В Аргентине должны заботиться о Лео и быть ему благодарны. Как бы они обходились без Месси?" - приводит слова Косты 101 Great Goals.

Смотрите также обзор матча Испания - Аргентина. | http://soccernews.ru

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Без Месси, Дибалы, Ди Марии, Агуэйро, Икарди. А что представляет сборная Испании без Де Хеа, Косты, Иньесты, Пике, Рамоса?

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