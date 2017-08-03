Диего Коста будет добиваться от "Челси" своей продажи

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Диего Коста будет добиваться от "Челси" своей продажи

Адвокат испанского нападающего "Челси" Диего Косты Рикардо Кардосо заявил, что его клиент хочет покинуть клуб.

"Мы будем действовать в рамках правового поля, чтобы "Челси" выставил Косту на продажу. Диего ни при каких обстоятельствах больше не будет играть за "Челси", - приводит слова Кардосо A Bola Кардосо. 

Напомним, что контракт 28-летнего Косты с "Челси" истекает через два года. Вернуть форварда намерен его бывший клуб "Атлетико".

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