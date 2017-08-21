Диего Коста: "Это было не лучшее решение от Конте"

Форвард лондонского "Челси" Диего Коста высказался о своем конфликте с главным тренером своей команды Антонио Конте.

"Это было не лучшее решение. Это может произойти, но я думаю, что это неуважительно. Я всегда прошу говорить с глазу на глаз. Я никогда не отправлял текстовые сообщения, поэтому этот поступок показывает, каким человеком он является", - цитирует 28-летнего нападающего SquawkaNews.

Напомним, "Челси" назвал цену на Косту. | soccernews.ru