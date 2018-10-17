Диего Коста хочет зарплату как у Гризманна

Форвард "Атлетико" Диего Коста хочет, чтобы клуб повысил ему зарплату.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Marca, футболист желает зарабатывать на уровне Антуана Гризманна. Отметим, что на данный момент зарплата Косты составляет около 10 миллионов евро в год.

Однако клуб не будет спешить выполнять требования Косты, так как его действующий контракт рассчитан до 2021 года.

Коста вернулся в "Атлетико" в 2017 году. За это время он забил 12 голов в 33 матчах.

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