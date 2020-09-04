Диего Коста и еще один игрок "Атлетико" заразились коронавирусом

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Диего Коста и еще один игрок "Атлетико" заразились коронавирусом

Два футболиста "Атлетико" сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт "матрасников", заболевание было обнаружено у защитника Сантьяго Ариаса и нападающего Диего Косты.

Отмечается, что у обоих футболистов болезнь протекает бессимптомно. Они находятся дома на самоизоляции.

Таким образом, Коста и Ариас не начнут предсезонную подготовку, которая запланирована на 4 сентября, вместе с командой.

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