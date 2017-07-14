Диего Коста и Матич пропустят азиатское турне "Челси"

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Диего Коста и Матич пропустят азиатское турне "Челси"

Форвард Диего Коста и хавбек Неманья Матич пропустят азиатское турне "Челси", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, игрокам было разрешено пропустить предсезонную подготовку команды, так как они близки к уходу из клуба.

Напомним, что Костой интересуется "Атлетико", а Матича слухи связывают с "МЮ", "Интером" и "Ювентусом".

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