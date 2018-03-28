Диего Коста: "Испания - фаворит ЧМ-2018"

Форвард сборной Испании Диего Коста признал, что крупная победа в товарищеском матче против Аргентины (6:1) не отражает реального соотношения сил. Несмотря на это, форвард "Атлетико" уверен, что его команда является фаворитом Чемпионата Мира в России.

"Сегодняшний результат может немного ввести в заблуждение, поскольку не играл Месси, то сыграло свою роль, но мы провели отличный матч. У нас собраны прекрасные игроки. Нельзя сказать, что Испания не является фаворитом Чемпионата Мира", - сказал он.

Читайте: Избиение "Альбиселесте" в Мадриде: Испания громит Аргентину | soccernews.ru