Диего Коста конфликтует с руководством "Атлетико"

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Диего Коста конфликтует с руководством "Атлетико"

Между руководством "Атлетико" и форвардом мадридской команды Диего Костой ухудшились отношения, сообщает AS.

По сведениям издания, клуб рассматривает вариант с наказанием 30-летнего футболиста за его поведение в недавнем матче Примеры против "Барселоны".

Тогда скандальный нападающий оскорбил мать арбитра, за что был удалён, а впоследствии дисквалифицирован на 8 игр.

Боссы "матрасников" инициировали внутреннее расследование в отношении Косты, что привело его в бешенство. Теперь игрок отказывается тренироваться с командой.

Контракт между сторонами рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне натурализованный бразилец забил всего 5 голов в 21 матче.

Не пропустите: Диего Коста подозревается в уклонении от уплаты налогов. | http://soccernews.ru

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