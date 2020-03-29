Диего Коста летом может стать игроком "Ромы"

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Диего Коста летом может стать игроком "Ромы"

Форвард "Атлетико" Диего Коста может продолжить карьеру в "Роме", передает Mundo Deportivo.

По данным источника, в приглашении футболиста заинтересован спортивный директор клуба Джанлука Петрачи. Мадрицы спокойно отпустят 31-летнего форварда в итальянский клуб, если он сделает выгодное предложение. Трансферная стоимость игрока - 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел 19 матчей за "Атлетико", забив 2 гола и сделав 3 голевые передачи.

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