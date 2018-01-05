Диего Коста может не сыграть с "Хетафе"

Нападающий "Атлетико" Диего Коста выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение колена в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против "Льейды" (4:0).

Стоит отметить, что это был первый матч 29-летнего форварда после возвращения в мадридский клуб.

Возможно, Коста не сможет сыграть в матче 18-го тура чемпионата Испании против "Хетафе", который состоится 6 января.

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