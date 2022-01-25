Диего Коста может оказаться в Серии А
Фото: инстаграм Диего Косты/Автор неизвестен
Известный испанский нападающий Диего Коста близок к переходу в "Салернитану", сообщает Il Mattino.
По сведениям источника, итальянский клуб предложил футболисту контракт на полгода. Форвард является свободным агентом, поэтому может достаться "Салернитане" бесплатно.
33-летний Коста ранее играл за "Брагу", "Пенафиел", "Атлетико", "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", "Райо Вальекано", "Челси", вновь "Атлетико" и "Атлетико Минейро". За сборную Испании сыграл 24 матча и забил 10 мячей.
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