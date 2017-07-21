Диего Коста может перебраться в Италию

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Диего Коста может перебраться в ИталиюФорвард лондонского "Челси" Диего Коста может перебраться в Италию, информирует sport.es.

По сведениям издания, после приобретения "аристократами" нападающего мадридского "Реала" Альваро Мораты трансфер 28-летнего бомбардира "аристократов" в стан "Атлетико" будет лишь делом времени. Однако ввиду наложенного на "матрасников" трансферного бана испанский клуб не сможет заявить своего бывшего футболиста до начала следующего года. Поэтому "Атлетико" намерен отдать Косту на полгода в аренду - предположительно в итальянский "Милан".

Напомним, "Атлетико" может получить тройную выгоду с трансфера Мораты в "Челси". | soccernews.ru

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