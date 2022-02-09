Диего Коста может перейти в "Аталанту"
Фото: инстаграм Диего Косты/Автор неизвестен
"Аталанта" проявляет интерес к испанскому нападающему Диего Косте, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру Косты в качестве замены колумбийскому форварду Дувану Сапате, который надолго выбыл из строя из-за травмы.
В настоящее время Коста является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Арсенал", "Салернитана", "Майнц", "Валенсия", "Фенербахче", "Зенит" и "Краснодар".
33-летний Коста ранее выступал за "Брагу", "Пенафиел", "Атлетико", вновь "Брагу", "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", вновь "Атлетико", "Райо Вальекано", "Челси", вновь "Атлетико" и "Атлетико Минейро". За сборную Испании сыграл 24 матча и забил 10 голов.
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