Диего Коста может перейти в "Аталанту"

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Диего Коста может перейти в "Аталанту"

Фото: инстаграм Диего Косты/Автор неизвестен

"Аталанта" проявляет интерес к испанскому нападающему Диего Косте, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру Косты в качестве замены колумбийскому форварду Дувану Сапате, который надолго выбыл из строя из-за травмы.

В настоящее время Коста является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Арсенал", "Салернитана", "Майнц", "Валенсия", "Фенербахче", "Зенит" и "Краснодар".

33-летний Коста ранее выступал за "Брагу", "Пенафиел", "Атлетико", вновь "Брагу", "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", вновь "Атлетико", "Райо Вальекано", "Челси", вновь "Атлетико" и "Атлетико Минейро". За сборную Испании сыграл 24 матча и забил 10 голов.

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