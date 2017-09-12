Диего Коста может перейти в "Атлетико" за 60 миллионов евро

Испанский нападающий "Челси" Диего Коста близок к переходу в "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям издания, мадридцы предложили за футболиста 60 миллионов евро и эта сумма может убедить "аристократов" согласиться на трансфер.

Напомним, что 28-летний Коста поссорился с руководством "Челси" и главным тренером Антонио Конте, так как летом его не отпустили в "Атлетико".

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