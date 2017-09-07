Диего Коста может перейти в "Бешикташ"

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Диего Коста может перейти в "Бешикташ"

Нападающий лондонского "Челси" Диего Коста попал в сферу интересов "Бешикташа", сообщает британская пресса.

Турецкий клуб намерен арендовать 28-летнего испанца на полгода, чтобы в январе скандальный форвард мог вернуться в "Атлетико".

Напомним, что трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

Не пропустите: "Челси" планирует обменять Косту на звезду "Атлетико". | http://soccernews.ru

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