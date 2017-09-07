Диего Коста может перейти в "Бешикташ"
Нападающий лондонского "Челси" Диего Коста попал в сферу интересов "Бешикташа", сообщает британская пресса.
Турецкий клуб намерен арендовать 28-летнего испанца на полгода, чтобы в январе скандальный форвард мог вернуться в "Атлетико".
Напомним, что трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.
Не пропустите: "Челси" планирует обменять Косту на звезду "Атлетико". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|3
|9
|2
|Бешикташ
|3
|7
|3
|Акхисар Беледийе ГС
|3
|7
|4
|Истанбул ББ
|3
|6
|5
|Карабюкспор
|3
|5
|6
|Фенербахче
|3
|5
|7
|Касимпаса
|3
|4
|8
|Трабзонспор
|3
|4
|9
|Гёзтепе АС Измир
|3
|4
|10
|Малатия Беледийеспор
|3
|4
|11
|Кайсериспор
|3
|4
|12
|Коньяспор
|3
|3
|13
|Бурсаспор
|3
|3
|14
|Сивасспор
|3
|3
|15
|Антальяспор
|3
|2
|16
|Аланьяспор
|3
|1
|17
|Османлыспор
|3
|1
|18
|Генчлербирлиги
|3
|1