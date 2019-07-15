Диего Коста может перейти в бразильский клуб
"Фламенго" проявляет интерес к нападающему мадридского "Атлетико" Диего Косте, сообщает ESPN.
По сведениям издания, бразильский клуб предлагает за игрока 13 миллионов евро. Впрочем, проблемой для трансфера может стать высокая зарплата Косты, который сейчас получает 8,5 миллионов евро в год. При этом самый высокооплачиваемый игрок "Фламенго" Габриэл Барбоза получает почти в 30 раз меньше.
В минувшем сезоне 30-летний Коста провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт форварда с мадридским клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32