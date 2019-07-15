Диего Коста может перейти в бразильский клуб

Теги атлетико мадридфламенгодиего костатрансферы

Диего Коста может перейти в бразильский клуб
"Фламенго" проявляет интерес к нападающему мадридского "Атлетико" Диего Косте, сообщает ESPN.

По сведениям издания, бразильский клуб предлагает за игрока 13 миллионов евро. Впрочем, проблемой для трансфера может стать высокая зарплата Косты, который сейчас получает 8,5 миллионов евро в год. При этом самый высокооплачиваемый игрок "Фламенго" Габриэл Барбоза получает почти в 30 раз меньше.

В минувшем сезоне 30-летний Коста провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт форварда с мадридским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Гризманн провёл первую тренировку в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алжир играет дисциплинировано и слаженно, в матче против Нигерии "лисы" стали фаворитом на победу в КАН: разбираем центральный полуфинал турнира

Алжир играет дисциплинировано и слаженно, в матче против Нигерии "лисы" стали фаворитом на победу в КАН: разбираем центральный полуфинал турнира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов