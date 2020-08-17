Диего Коста может перейти в клуб из Милана

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может оказаться в Италии, сообщает журналист Cope Хуан Гато в своем Twitter.

По данным источника, футболист сообщил своим близким, что он собирается перейти в клуб из Милана. Таким образом, форвард может оказаться в "Интере" или "Милане".

В минувшем сезоне 31-летний Коста провел за "Атлетико" 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с испанским клубом действует до лета 2021 года.

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