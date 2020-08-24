Диего Коста может перейти в португальский топ-клуб

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Диего Коста может перейти в португальский топ-клуб

Лиссабонская "Бенфика" проявляет интерес к нападающему мадридского "Атлетико" Диего Косте, сообщает A Bola.

По сведениям издания, португальский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Атлетико" готов расстаться с игроком за относительно небольшую сумму.

В минувшем сезоне 31-летний Коста провел за "Атлетико" 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с испанским клубом действует до лета 2021 года.

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