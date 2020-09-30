Диего Коста может перейти в ПСЖ

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Диего Коста может перейти в ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающему мадридского "Атлетико" Диего Косте, сообщает AS.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. В составе ПСЖ Коста может заменить Эдинсона Кавани, который покинул клуб. 

Стоит отметить, что Костой также интересуются "Бенфика" и "Фенербахче".

31-летний Коста выступает за "Атлетико" с 2010 по 2014 годы, а также с 2018 года. Всего он провел за "матрасников" 209 матчей во всех турнирах, забил 82 гола и отдал 36 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: ПСЖ ведёт переговоры об аренде полузащитника "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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