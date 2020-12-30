Диего Коста может перейти в "Ювентус"

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Диего Коста может перейти в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к бывшему нападающему мадридского "Атлетико" Диего Косте, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб может подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Главный тренер туринцев Андреа Пирло попросил руководство усилить атакующую линию и Коста является одним из кандидатов.

32-летний Коста расторг контракт с "Атлетико" и теперь является свободным агентом. Также форвардом интересуются "Арсенал" и "Пари Сен-Жермен".

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