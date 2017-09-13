Диего Коста может продолжить карьеру в Азии

Теги челсидиего костаатлетико мадридаль-хилал

Диего Коста может продолжить карьеру в АзииФорвард лондонского "Челси" Диего Коста может продолжить свою карьеру в Азии, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, ближайшие 3,5 месяца 28-летний нападающий "аристократов" может провести в аренде в клубе из Саудовской Аравии "Аль-Хилал". Коста надеется, что уже в ближайшее время мадридский "Атлетико" и чемпионы Англии согласуют условия его переезда в Испанию, после чего он присоединится к новой команде на срок до нового года.

Напомним, президент "Атлетико" заверил, что его клуб не будет предпринимать попыток подписать Косту до января. | soccernews.ru

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