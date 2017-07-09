Диего Коста может продолжить карьеру в "Бешикташе"

Форвард лондонского "Челси" Диего Коста может продолжить карьеру в турецком "Бешикташе", информирует The Sun.

По сведениям издания, стамбульский клуб может заполучить 28-летнего нападающего в свои ряды посредством арендного соглашения сроком до конца текущего года, после чего футболист уже присоединится к мадридскому "Атлетико", который намерен в ближайшее время завершить трансфер своего бывшего игрока.

Напомним, Рюдигер пройдет медобследование в "Челси". | soccernews.ru