Диего Коста может продолжить карьеру в "Бешикташе"

Теги челсиатлетико мадридбешикташдиего коста

Диего Коста может продолжить карьеру в "Бешикташе"Форвард лондонского "Челси" Диего Коста может продолжить карьеру в турецком "Бешикташе", информирует The Sun.

По сведениям издания, стамбульский клуб может заполучить 28-летнего нападающего в свои ряды посредством арендного соглашения сроком до конца текущего года, после чего футболист уже присоединится к мадридскому "Атлетико", который намерен в ближайшее время завершить трансфер своего бывшего игрока.

Напомним, Рюдигер пройдет медобследование в "Челси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Челси" подписал Рюдигера

Официально: "Челси" подписал Рюдигера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов