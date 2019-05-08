Диего Коста может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе

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Диего Коста может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может летом перейти в "Наполи", сообщает Marca.

По сведениям издания, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти.

Итальянский специалист считает, что испанец составит отличный тандем с Аркадиушем Миликом.

Контракт Косты с "Атлетико" рассчитан до 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче в составе "матрасников".

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