Диего Коста может продолжить карьеру в "Сан-Паулу"

Форвард Диего Коста, возможно, станет игроком бразильского "Сан-Паулу", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 32-летний испанец ответил отказом на предложение "Аль-Насра", которое предполагало зарплату в 6 миллионов евро до конца 2022 года.



Детали предложения "Сан-Паулу" не раскрываются, но в Бразилии, кроме них, в услугах Косты заинтересован "Палмейрас". Игроку предлагали 3 миллиона евро в год.