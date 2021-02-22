Диего Коста может продолжить карьеру в "Сан-Паулу"

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Диего Коста может продолжить карьеру в "Сан-Паулу"Форвард Диего Коста, возможно, станет игроком бразильского "Сан-Паулу", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 32-летний испанец ответил отказом на предложение "Аль-Насра", которое предполагало зарплату в 6 миллионов евро до конца 2022 года.

Детали предложения "Сан-Паулу" не раскрываются, но в Бразилии, кроме них, в услугах Косты заинтересован "Палмейрас". Игроку предлагали 3 миллиона евро в год. 

Напомним, футболист остается без клуба с декабря 2020 года, с момента расторжения контракта с "Атлетико" по личным причинам.

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