Диего Коста может стать игроком "Бенфики"

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Диего Коста может стать игроком "Бенфики"Одним из вариантов продолжения карьеры экс-форварда "Атлетико" и "Челси" Диего Косты может стать Чемпионат Португалии. По информации Goal, 32-летний форвард ведет переговоры о переходе в "Бенфику".

Источник не сообщает насколько близок нападающий к подписанию контракта. Также не известны срок соглашения и зарплата игрока.

Напомним, Коста ушел из "Атлетико" в декабре 2020 года по собственному желанию и пребывает в статусе свободного агента.

После этого в СМИ появлялась информация об желании подписать испанца со стороны "Вулверхэмптона", "Марселя" и бразильского "Сан-Паулу". Кроме того, футболист отказал "Аль-Насру" из Саудовской Аравии, который предлагал игроку зарплату в 6 миллионов евро до конца 2022 года.

Читать также: Диего Коста может продолжить карьеру в "Сан-Паулу" | http://soccernews.ru
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