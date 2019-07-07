Диего Коста может вернуться в АПЛ

Форвард "Атлетико" Диего Коста может вновь перебраться в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, подписать 30-летнего футболиста хочет "Эвертон". Сам Коста также задумался об уходе из клуба.

Напомним, что ранее "Атлетико" выкупил Альваро Морату и приобрел за 126 миллионов евро Жоау Фелиша. В такой ситуации Коста, скорее всего, лишится места в стартовом составе.

У Косты уже есть опыт выступлений в АПЛ. С 2014 по 2017 год он играл в "Челси".

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