Диего Коста может восстановиться к матчам с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может вернуться в строй к матчам с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, сообщает Marca.
В данный момент футболист продолжает восстанавливаться после операции по удалению грыжи шейного отдела позвоночника. Ранее сообщалось, что он вернется в строй не раньше апреля.
Первый матч "Атлетико" - "Ливерпуль" состоится в Мадриде 18 февраля. Ответный поединок пройдет в Ливерпуле 11 марта.
В нынешнем сезоне 31-летний Коста провел за мадридский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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