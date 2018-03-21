Диего Коста: "Надеюсь, что Гризманн останется в "Атлетико"

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Диего Коста: "Надеюсь, что Гризманн останется в "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Диего Коста не хочет, чтобы команду покидал французский форвард Антуан Гризманн.

"Все знают, что Гризманн важен для команды и мы его любим. Надеюсь, что он останется в "Атлетико". Но я не могу вмешаться в его будущее. Каждый принимает решение, которое посчитает оптимальным для себя. Я думаю, что он не покинет клуб. Антуан позвал меня обратно в "Атлетико", чтобы играть вместе со мной. И что же, теперь он уйдет?", - цитирует Косту AS.

Ранее сообщалось, что 27-летний Гризманн летом, скорее всего, перейдет в "Барселону".

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