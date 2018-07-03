Диего Коста нашел причину поражения Испании от России в матче ЧМ-2018

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Диего Коста нашел причину поражения Испании от России в матче ЧМ-2018

Нападающий сборной Испании Диего Коста был против того, чтобы полузащитник его команды Коке бил послематчевый пенальти в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против России (1:1, 3:4 по пенальти), сообщает Calciomercato. 

По сведениям издания, после промаха Коке форвард сказал главному тренеру испанской команды Фернандо Йерро: "Я же тебе говорил". 

Напомним, что Коста был заменен на 80-й минуте матча и из-за этого не смог принять участия в серии пенальти.

Не пропустите: Коке назвал причину провала сборной Испании на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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