Диего Коста нашел причину поражения Испании от России в матче ЧМ-2018

Нападающий сборной Испании Диего Коста был против того, чтобы полузащитник его команды Коке бил послематчевый пенальти в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против России (1:1, 3:4 по пенальти), сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, после промаха Коке форвард сказал главному тренеру испанской команды Фернандо Йерро: "Я же тебе говорил".

Напомним, что Коста был заменен на 80-й минуте матча и из-за этого не смог принять участия в серии пенальти.

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